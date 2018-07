Facebook

Es klang versöhnlich, was Recep Tayyip Erdogan nach seinem Wahlsieg in Ankara seinen jubelnden Anhängern zurief: „Der Gewinner dieser Wahl ist jeder einzelne unserer 81 Millionen Bürger“. Die Oppositionswähler sahen das anders. Und jene 18.632 Staatsbediensteten, die Erdogan nun feuerte, müssen diese Worte erst recht als Hohn empfinden. Sie erfahren hautnah, wer in der „Neuen Türkei“ das Sagen hat – Erdogan.