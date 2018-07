Facebook

Guten Morgen!

Gestern Abend wieder Männern beim Weinen zugeschaut, diesmal sehr sympathischen Russen nach dem Elferschießen, das die Gastgebenden verloren hatten, was hierarchisch eh okay war, auch wenn sie sieben Kilometer mehr gelaufen sind als die siegreichen Kroaten. Der Fleiß kam leider nicht in die Wertung. Zagreb liegt im Übrigen näher bei Graz als Schladming. Ein enger, guter Nachbar also im Halbfinale. Hoffe persönlich auf die Finalpaarung Belgien gegen England, also Brüssel versus May, eine Art eingeschobene Brexit-Verhandlungsrunde, die die Engländer im Elferschießen für sich entscheiden. Im ultimativen Triumph bekennen sie den Amoklauf als geschichtlichen Irrtum ein und heben ihn trunken vor Glück auf. So ähnlich halt.

Die Angst des Tormanns beim Elfmeter heißt ein frühes Buch von Peter Handke. Es ist lesenswert, der Titel einen Hauch im Abseits. Nie ängstigt sich der Torwart im Augenblick der schicksalshaften Konfrontation vor den Augen von Millionen, sondern immer der Schütze. Er hat alles zu verlieren auf dieser schiefen Ebene der Ruhmverteilung, der Torwart nichts. Das Potenzial zum Sagen-Helden („Elfertöter“): Immer liegt es beim Torwart, nie beim Schützen.

Eigentlich belästige ich Sie mit der Binse nur, weil ich die Kurve zu Handke kriegen wollte. Für einen Gesprächsband haben wir ihn des Öfteren in seinem Haus in Chaville, nahe den Schlössern von Versailles, besucht. Einmal ließ er die Gäste nicht eintreten und sagte zur Begrüßung nur: „Lesen Sie zuerst das Buch ‚Bostjans Flug‘ von Florjan Lipuš. Vorher kommt mir hier keiner über die Schwelle.“ Die schönste, poetischste Liebesgeschichte seit Tristan und Isolde. Diese Woche hat Lipuš, der große Stille, den Staatspreis für Literatur zugesprochen bekommen. Schreiben Sie den Titel auf Ihre Sommerliste.

Die beiden Gäste in Chaville hatten übrigens Glück und mussten die Heimreise nicht ohne Interview antreten. Sie hatten das Buch gelesen.

Einen schönen Sonntag und alles Gute den Tauchern in Thailand, damit sie die Buben heil aus der Höhle bekommen. Soeben haben die Helfer mit der Bergung begonnen. Wir halten Sie digital auf dem Laufenden.

Herzlich, Hubert Patterer

