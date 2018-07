Facebook

Zahlen und Noten spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben, werden oft aber auch überbewertet. Vieles hängt von den näheren Umständen ab. Ein Fünfer im Zeugnis ist höchst unerfreulich, aber keine echte Katastrophe. Steckt ein Fünfer in der Hosentasche, kann er durchaus für Euphorie sorgen. Andererseits: Wer ohne Schirm im strömenden Regen steht und auf den Fünfer wartet, befindet sich eindeutig in ärgerlichen Nöten. Noten wieder benötigten in enormen Mengen berühmte Komponisten. All ihre grandiosen Symphonien aber schufen sie in nur vier Sätzen. Dafür hätten sie heute womöglich von falsch unterrichten Pädagogen irrtümlich auch einen Fünfer bekommen. Eine Null ist wenig wert. Stehen auf dem Konto aber hinter dem Fünfer viele Nullen, ändert sich das erheblich. Kleiner Trost am Schluss: Ein Fünfer in der Bewertung ist relativ leicht änderbar. Die vielen Nullen im Land, denen ein Nichtgenügend gebührt, sind es fast nie.

