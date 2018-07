Facebook

Die Regierung in Peking warnt ihre Bürger wegen des dortigen exzessiven Schusswaffengebrauchs vor Reisen in die USA. Schweinefarmer in Minnesota werden die Schwänze ihrer Ferkel nicht mehr los, die sie als Delikatesse ins Reich der Mitte ausführten. Waschmaschinen in Nordamerika verteuern sich in zwei Monaten um 16 Prozent. Und der US-Präsident fordert seine Fans zum Boykott der 1903 in Milwaukee gegründeten Kultmarke Harley-Davidson auf.