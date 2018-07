Facebook

In dieser besten aller Welten wird alles immer noch besser. Jetzt dürfen wir in Österreich sogar freiwillig länger arbeiten. Und wer würde das nicht wollen? Schließlich macht die Arbeit bekanntlich frei. Mag sein, dass nicht jeder Beruf so erfüllend ist wie, sagen wir, Bundeskanzler. Dass es einen Unterschied macht, ob ich am Fließband stehe oder hinter einem Schreibtisch gegen den Schlaf kämpfe.