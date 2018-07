Facebook

© Sabine Hoffmann

Wie schnell man tief sinken kann, aber jetzt bin ich so weit: Mir ist es scheißegal, ob diese Gurken bio sind – ich will einfach nur meine saure Gurkenzeit zurück. Wir erinnern uns: Das war die Zeit, als die Geschichtenflaute jeden Sommer gnadenlos zuschlug. Wir waren noch jedem Rindvieh dankbar, das Reißaus genommen hat und sich mit seinem Sturschädel, äh, Stierschädel die Freiheit erkämpfte. Auf die Kuh folgte verlässlich das Krokodil im Schotterteich, tagelang wurde gesucht, aber nie gefunden. Und dann war da noch das Bermuda-Dreieck, verlässlicher Schluckspecht für eh alles. Schiff verschwunden? (Bermuda-Dreieck?), Hund verschwunden (Bermuda-Dreieck?!), David Hasselhoff untergetaucht (Bermuda-Dreieck!!). Praktisch nichts war vor ihm sicher. Und jetzt? Funkstille. Kein Pieps, kein Mucks, kein Schlurps. Das Bermuda-Dreieck ist weg, hat die saure Gurkenzeit mit sich gerissen und ich falle in eine tiefes Loch.

