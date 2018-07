Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei Wochen im Bett

Ich bin noch immer krank. 14 Tage hohes Fieber, es ist unfassbar. Und so öd! Nichts kann man machen; wenn man was liest, hat man das Gefühl, gleich platzen die Augen, detto geht’s mit Film und Fernsehen. Das Einzige, was geht, sind Hörspiele, am besten alte von Agatha Christie und John le Carré, offenbar beschwichtigt den fiebernden Organismus nichts so sehr wie Mord und Totschlag.



Ansonsten ist alles wahnsinnig anstrengend: Arztkonsultationen, Telefonate, Besuche. Die Welt wird sehr klein in diesen Tagen; man denkt wenig, auch nicht daran, dass es Leuten auch schlechter geht als einem selbst. Aber man denkt viel an all die schönen Dinge, die man machen könnte, wenn es einem besser ginge: sich in einem Schlauchboot einen Fluss hinuntertreiben lassen, einen Tag im Wald verbringen, ein Picknick für Freunde organisieren. Übrigens lauter Dinge, die man in letzter Zeit knapp nicht gemacht hat, weil immer gerade etwas anderes dringender war. Es ist eine dürre, aber wichtige Erkenntnis aus zwei Wochen Herumliegezeit: Man soll die Dinge nicht vor sich her schieben, die einem Freude machen.



Halt, noch eine Erkenntnis: Am 14. Tag schreie ich „Das muss jetzt aufhören!“ in die Dunkelheit. Am nächsten Tag ist das Fieber erstmals auf deutlich unter 38 Grad gesunken. Merke: Manchmal muss man echt auch streng sein mit dem Leben.