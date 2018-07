Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Plan klingt aufs erste Hören gut: Man sammelt alle Schüler, die kein oder schlecht Deutsch können, in einer Förderklasse und führt sie so weit heran, dass sie dem Regelunterricht folgen können. Dann wechseln sie in ihre normale Klasse.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.