Ein beliebtes, höchst kreatives Spiel rief sich wieder in Erinnerung. Es besteht schlicht darin, aus Hauptwörtern Familiennamen zu bilden. Aus Helikopter wird also Heli Kopter, die Kurtisane verwandelt sich in Kurti Sane, Alimente werden zu Ali Mente. Noch ein Beispiel gefällig? Gerne. Man denke nur an die zwei Abenteurer Tim Bumktu und Tom Ate.

