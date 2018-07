Asylstreit"Seehofer hat Merkel beschädigt, Seehofer hat Söder beschädigt, Seehofer hat Seehofer beschädigt"

Facebook

Das Seehofer'sche Asyl-Kartenhaus stürzte in sich zusammen. Nach dem Aufschrei aus Österreich und der prompten Weigerung Ungarns, Flüchtlinge zurückzunehmen, ging Seehofer zurück an den Start: Eigentlich gehe es nur um Asylwerber, die bereits in Griechenland oder Italien Asylantrag gestellt hätten, und diese Länder sollten - nach entsprechenden Abkommen - die Flüchtlinge zurücknehmen. Kümmern um diese Abkommen solle sich Kanzlerin Angela Merkel.

