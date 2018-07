Facebook

In der Nacht auf heute, also wenige Stunden, bevor der Nationalrat die neuen Arbeitszeitregeln rund um den 12-Stunden-Tag beschließt, haben ÖVP und FPÖ eine kleine Bombe platzen lassen: Die Reform soll nicht erst 2019, sondern schon mit September in Kraft treten. Offensichtliches Motiv: Streiks und Protesten soll der Wind aus den Segeln genommen, noch in der Ferienzeit Fakten geschaffen werden.

