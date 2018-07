Rouhani in Wien"Darf man Despoten den roten Teppich ausrollen? Natürlich! Man muss es sogar"

Was ist der rechte Umgang mit Unrechtsregimen? Der Spagat zwischen Moral und Interesse fällt oft schwer. Aber er kann glücken, wie die Wien-Visite des iranischen Präsidenten zeigt.

Rouhani in Wien

Darf man das? Darf man dem Präsidenten eines Regimes, das Homosexuelle auf Baukränen aufknüpfen und Andersdenkende in Folterverliesen verschwinden lässt, den roten Teppich ausrollen?

Diese Frage stellt sich nicht erst, seitdem in Wien Türkis-Blau regiert. Österreich hat schon davor große Geschmeidigkeit im Umgang mit Autokraten entwickelt. Wladimir Putin war unlängst zum zweiten Mal seit Verhängung der EU-Sanktionen zu Gast. Und jetzt wurde auch Irans Präsident Hassan Rohani mit militärischen Ehren in der Hofburg empfangen.

