Weil hier dieser Tage von den olfaktorischen Herausforderungen in öffentlichen Verkehrsmitteln die Rede war – chinesische Wissenschafter arbeiten an einem Smartphone, das Gammelfleisch erkennt. Sollte der eigene Rüssel an der Sitz- oder Fleischbank Probleme mit der Geruchszuordnung haben – auf das Smartphone wäre im Fall des Falles Verlass. Seine Entwicklung zur besseren Version des Menschen schreitet sowieso rasant voran.