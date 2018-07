Angriff auf die roten Schleimer

Facebook

Ich gehöre nicht zu jenen, die meinen, früher sei alles besser gewesen. Meine linke Hüfte z. B. war zwar beschwerdefrei, aber es gab noch kein Farbfernsehen. Ich kann also heute zwar nicht mehr mit meinen Buben kicken, genieße aber TV-Übertragungen aller wichtigen (und weniger wichtigen) Spiele in Farbe. Mag auch die Erinnerung manches verklären, einer Sache bin ich mir ganz sicher: Seinerzeit gab es keine roten Schnecken. Vielfach wird ja behauptet, die grauslichen Schleimer seien in den 70er-Jahren mit Gemüse- und Obsttransporten aus Spanien eingeschleppt worden. Dem widersprechen die Ergebnisse der Erbgutuntersuchungen, die am Goethe-Institut in Frankfurt am Rhein durchgeführt wurden und den Schrecken aller Gartenfreunde als mitteleuropäischen Ureinwohner identifizieren konnten.