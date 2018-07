Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es war die Nacht der Parallel-Dramen, und nicht zum ersten Mal ist Deutschland in sie verwickelt: Da das späte, dramatische Ausscheiden der tapferen Dänen bei der WM, zuvor der weniger tapferen Spanier, dort der politische Showdown der bayerischen CSU in Münschen. Nach stundenlangen Beratungen sickerte kurz vor Mitternacht durch, dass Merkel-Gegenspieler Horst Seehofer zurückgetreten sei, als Parteichef wie auch als Innenminister der Regierung. Dann muss das engste Umfeld noch einmal bestürzt das Lasso in Richtung Seehofer ausgeworfen haben. Während die Delegierten unten fassungslos ausharren, zieht sich der Scheidende noch einmal mit dem Vorstand zurück und erklärt in den frühen Morgenstunden, den Rücktritt zu sistieren und doch noch ein letztes Gespräch mit der Schwester, der CDU und Angela Merkel, führen zu wollen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.