Guten Morgen!

Eine kluge Opposition in Sachen Arbeitszeit-Flexibilisierung könnte so aussehen: Man liest sich den Abänderungsantrag der Regierung sinnerfassend durch. Man erkennt, dass dieser Antrag fast allen Einwänden gegen die Erstfassung der Reform Gehör schenkt. Man beendet daher die Proteste und heftet sich das Einlenken der Regierung als Erfolg auf die eigenen Fahnen.

Aber von so einer Opposition sind wir natürlich weit entfernt. Bei uns wird am gestrigen Samstag trillerpfeifend durch die Straßen gezogen. Gewerkschafts-Redner kühlen in ordinärer Fäkalsprache ihr Mütchen am Klassenfeind. Zwei Tage später, am morgigen Montag, wird landesweit in Betriebsversammlungen über die Vorhaben der Regierung „informiert“ (und ein Verkehrschaos herbeigeführt). Das heißt: Zuerst hat man protestiert, dann erkundigt man sich, wogegen man eigentlich gewesen ist.

Aber gut, immerhin hat man den dummen Aufruf zum „Sturz“ der Regierung sogleich zurückgezogen. Das spricht dafür, dass sich die Gewerkschaft noch selber spürt. Und dass sie noch Teil der Vernunft-Sektion dieses schönen Landes sein will. Im Übrigen trifft auch die Regierung eine Mitschuld an der Eskalation. Ein so wichtige Gesetz ohne Begutachtung und ohne Konsultationen durchzuschleusen, ist politisch unklug. Ziemlich sicher ist es sogar noch schlimmer: Man legt es bewusst darauf an, Gewerkschaft und Opposition in einem zentralen Identitätsfeld zu provozieren.

Eine auf Krawall gebürstete Regierung und eine in kurzatmige Reflexe verfangene Opposition: das ist keine Idealaufstellung am ersten Tag des EU-Vorsitzes. Einziger Trost: Es kann eigentlich nur besser werden.

Einen wellen-, wind- und sonnenreichen 16-Stunden-Freizeittag wünscht,

Ernst Sittinger

