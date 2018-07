Espresso„Das verdammte Nikotin macht die halbe Menschheit hin, ohne Nikotin und Rauch stirbt die andre Hälfte auch.“

Facebook

Jeanne Calment starb 1997 im zarten Alter von 122 Jahren. Die Französin ist somit urkundlich gesichert die älteste Person, die je gelebt hat. Nummer zwei war mit 119 Jahren fast schon ein junger Hupfer – auch eine Frau übrigens, wie alle anderen in den Top Ten.

Kürzlich berichtete die NZZ, dass laut einigen Forschern eine Obergrenze des Lebens nicht in Sicht sei. An der University of California etwa beobachtete man in Studien, dass die altersspezifische Sterberate ab 105 Jahren nicht wie zuvor stetig ansteigt, sondern vorübergehend ein Plateau erreicht. Und an der ETH Zürich zeigten Untersuchungen an „Superalten“, dass diese aufgrund ihrer Genetik weitgehend immun gegen schädliche Lebensstile sind – viele der Töchter Methusalems seien sogar Raucherinnen gewesen.

