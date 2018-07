Facebook

Manch einer mag sagen: Ich halte die Politik nicht mehr aus, die ist ja wie ein Kasperltheater! Das mag nicht ganz falsch sein, denn so mancher, der sein Geld mit Kabarett verdient, wundert sich schon länger, dass die Politik seinen Job übernommen hat. Aber da wir ein halbes Jahr EU-Ratspräsidentschaft vor uns haben, sollten wir auf keinen Fall politikverdrossen werden.



Also Plan B: Die hohe Kunst der Übertreibung rückt so manches wieder ins rechte Licht. So halten wir uns an den irischen Dramatiker George Bernard Shaw, der einst feststellte: „Die Politik ist das Paradies zungenfertiger Schwätzer.“ Womit natürlich ausschließlich die Drüberreder der Nation, Maschek, gemeint sind.



Auf deren YouTube-Channel (youtube.com/maschek) könnte man Tage bei ausgesprochen guter Unterhaltung verbringen. Ein buntes Wunderland aus Bundesfürsten, Machtentzugserscheinungen und treffenden Analysen, darunter: Die EU ist wie eine Wohngemeinschaft, am Ende hoffen alle darauf, dass Mutti kommt und es wieder richtet. Parteigrenzen gibt es übrigens bei Maschek so gut wie keine, hier kriegen alle gemeinsam ihr Fett weg. Womit wir wieder beim Tagesgeschäft wären: Die Politik ist halt eine ewige (Aus-)Rutschpartie.

