Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Ende, da konnten sie alle mit einem Lächeln um die Lippen nach Hause fahren. Angela Merkel sprach von „substanziellen Entwicklungen“ und glaubt, der Zwist mit der CSU sei bis auf Weiteres befriedet. Giuseppe Conte kann mit stolzer Brust behaupten, den Gipfel an den Rand des Abbruchs gebracht zu haben, bis schließlich die Forderungen Italiens angenommen worden seien. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán jubelte über einen „großen Sieg“ der Visegrád-Länder und ihrer Mitstreiter. Und Kanzler Sebastian Kurz kann überhaupt die „Trendwende“ in der Europäischen Union auf seine Fahnen heften und schon den ersten Erfolg für Österreich verbuchen, bevor die EU-Ratspräsidentschaft überhaupt begonnen hat.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.