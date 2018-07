Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aspirin & Apfelmus

So war das nicht ausgemacht. Krank sein heißt: ein, zwei Tage mit Fieber im Bett und dann normal weiterleben. Diesmal aber hört das nicht auf, drei Tage nicht, vier Tage nicht. Ich beschließe, vorerst bei der von mir entwickelten AAA-Behandlungsmethode (Aspirin, Apfelmus und Abwarten, bis es vorbeigeht) zu bleiben, aber dann schaut Cilli vorbei, und der braucht man mit so was nicht kommen; eins, zwei, drei stampert sie mich aus dem Bett und zur Ärztin, holt meine Medikamente aus der Apotheke und kocht Hühnersuppe.