Guten Morgen!

Im Rudel dreschen jetzt alle auf den Alexander Wrabetz ein, und ich frag‘ mich die ganze Zeit, warum. Was hat der Generaldirektor des ORF getan? Ich behaupte: Selbstverständliches, vielleicht etwas ungeschützt schlampig formuliert. Wrabetz hat getan, was Aufgabe jeder Führungskraft eines öffentlichkeitswirksamen Mediums ist: den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vor Augen zu führen, dass sie in ihren Äußerungen auf den diversen Sozialen Medien alles unterlassen mögen, was den Geboten des eigenen Berufs sowie den Geboten und dem Identitätskorridor des Unternehmens, das dem Betroffenen Öffentlichkeit ermöglicht, zuwiderläuft.

