"Eine paradoxe Konstellation, die einem als Spiel einer höheren Macht erscheint" - so wird Ironie definiert. Und das geht da in etwa so: In Indien gelangte eine Ratte über eine Kabelöffnung in einen Geldautomaten, fand aber, nachdem es sich umgesehen hatte, keinen Ausgang mehr.

