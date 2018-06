Facebook

"Die Macht verschleißt nur den, der sie nicht hat.“ Dieses Bonmot vom siebenmaligen italienischen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti schien sich lange Zeit auch an Angela Merkel zu bewahrheiten. Als ungekrönte Königin dominierte die Kanzlerin über eine Dekade hinweg Europa. Ohne ihre Zustimmung ging nichts in der EU. Merkel bestimmte, wer Chef der Brüsseler Kommission werden durfte und wer Ratspräsident. Sie boxte die immer neuen Milliardenkredite für Hellas durch und sie bot Putin die Stirn.

Doch die Symptome ihres dramatischen Autoritätsverlusts in der EU sind mittlerweile unübersehbar. Nicht nur die Osteuropäer fordern Merkel im Flüchtlingsstreit offen heraus. Ihr rabiatester Kritiker, Lega-Boss Matteo Salvini, sitzt in Rom. Und auch Berlins traditionelle Verbündete, die Niederlande und Österreich, haben der Kanzlerin die Gefolgschaft aufgekündigt. Ja, Kanzler Kurz unterstützt im innerdeutschen Asylstreit unverhohlen die CSU. Ein Schelm, wer meint, dass es nur um Flüchtlinge geht. Ziel der Bayern ist es, Merkel stürzen.



Dass die Kanzlerin beim EU-Gipfel heute und morgen in Brüssel einmal noch das Ruder herumreißen kann, ist unwahrscheinlich. Sie selbst hat die Erwartungen bereits gedämpft.



Das hat sie auch in der Eurokrise stets getan. Doch da geschah das aus einer Position der deutschen Stärke heraus. In der Flüchtlingskrise hat Merkel die Zügel nicht mehr in der Hand. Sie ist eine Getriebene.

Das hat sie in erster Linie sich selbst zu verdanken. Ihr eigenmächtiger Entschluss 2015, die Grenzen völlig unkontrolliert für die Flüchtlingsströme zu öffnen, ist das Musterbeispiel eines Alleingangs in der EU. Die große Flüchtlingskrise war ein Schock für Europa, der im Osten in Feindseligkeit kippte, als man ihm Flüchtlingskontingente aufzwingen wollte, und im Westen mit dazu führte, dass in Deutschland die AfD als größte Oppositionspartei im Bundestag sitzt und überall in der EU rechte und linke Populisten an die Macht drängen.



Wie schon in der Eurokrise hat Merkel ihr Handeln vor drei Jahren mit angeblicher Alternativlosigkeit begründet. Dickfellig beharrt sie jetzt noch darauf, und diese Sturheit wird sie wohl die Kanzlerschaft kosten.

Alle die jetzt zum fröhlichen Halali auf die Kanzlerin blasen, sollten sich freilich fragen, was Merkels Sturz für Europa bedeuten würde, was nach der Kanzlerin kommt. Welche Lösungen haben die neuen Nationalen eigentlich anzubieten?



Das schräge Spektakel, das Generalissimus Kickl dieser Tage in Spielfeld veranstaltete, und die Irritationen, die es beim slowenischen Nachbarn auslöste, waren nur ein Vorgeschmack auf das neue Gegeneinander, das Europa blüht.



Vielleicht rütteln die Panzer an der Grenze in ihrer schrillen Theatralik die Europäer aber auch wach. Denn in einem Punkt liegt Angela Merkel, die entthronte Königin Europas, doch richtig. Die Migrationsfrage lässt sich nicht durch isoliertes Handeln lösen. Wenn, dann ist das nur durch eine gemeinsame Anstrengung möglich.

