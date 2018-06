Facebook

Das sind sie also, die neuen Regeln für ORF-Mitarbeiter und ihre Präsenz in den sozialen Medien. Der Entwurf sieht vor, dass sich Redakteure online nicht mehr über politische Institutionen oder Personen äußern dürfen. Längst notwendig, rufen die einen, einen „Maulkorb“ orten die anderen. Hier einige Überlegungen:



1. Redaktionelle Gesellschaft. Die Neuen Medien machen uns alle zu Redakteuren: Wir schaffen und verbreiten Texte und Bilder – und haben dabei potenziell eine globale Reichweite.

Warum sollte man diesen Zugang ausgerechnet jenen verbieten, die sich professionell mit Medien befassen?

2. Abgrenzung. Wo wird eine Haltung zur politischen Äußerung? Die Frage ist also: Worüber dürften sich ORF-Mitarbeiter künftig überhaupt noch im Netz äußern?

3. Status quo. Journalisten leben von ihrer Unabhängigkeit. Parteiliche Berichterstattung wurde auch schon bisher sanktioniert.

4. Lex Wolf. Armin Wolf ist der Einzige in den sozialen Medien mit ähnlich großer Reichweite wie Kurz und Strache. Viele würden dem lästig-mächtigen Fragensteller daher gerne seine Online-Kanäle verbieten.

5. Willkür. Die Beobachter stünden künftig unter Beobachtung. Fraglos würde es leichter, sich lästiger Redakteure zu entledigen.