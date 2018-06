Facebook

Wie steht's um Geld und Wirtschaft? Ein guter Ort, um sich diesem Thema mit Demut zu nähern, ist der Minoritensaal in Graz. Der Orden wurde ja von Franz von Assisi gegründet. Dort in sich zu gehen, würde auch einmal einem Mann wie Donald Trump gut tun. Bei dem landete die Diskussion Dienstagabend nämlich sehr rasch, hatte er doch gerade per Twitter weiter an der Selbstbeschädigung der amerikanischen Wirtschaft gearbeitet. Harley Davidson, der Marken-Ikone der US-Wirtschaft, hat er für den Fall von Produktionsauslagerungen zur Umgehung der Handelskonflikte nicht nur den massivsten Strafzoll ever, sondern gleich auch den Untergang angekündigt. Ein Fall von Selbstzerstörung.

Mit dem Diskussionspartner, IHS-Chef Martin Kocher, war man sich einig: Trumps Massnahmen werden immer interessanter für die Verhaltensökonomie. Volkswirt Kocher, der einst an der Universität Innsbruck im Spezialfach Behavioral Economics promovierte und nun an der Universität Wien in einer Lehrveranstaltung Angewandte Verhaltensökonomie auch in Österreichs Politik (!) darlegt, ist ausgewiesener Experte im Untersuchen ökonomischen Verhaltens, das allen Vernunftprinzipien widerspricht. Wie bestellt hat Trump der Autoclusterstadt Graz an diesem Abend auch noch einen Tweet über die bald fertiggestellte Studie für Strafzölle auf Autos aus der EU per Twitter übermittelt.

Ein zufälliges Gespräch über Erdogan

Szenenwechsel nach Wien. Als Nachlese zum Austrowahlsieg des türkischen Präsidenten die Erinnerung an eine Taxifahrt, vor einigen Wochen in der Bundeshauptstadt. Im Gespräch stellt sich heraus, dass der Taxiunternehmer aus der Türkei stammt.

„Wird Erdogan die Wahl gewinnen?“

„Selbstverständlich. Ein guter Präsident.“

„Aber halten Sie ihn für demokratisch?“

„Was soll undemokratisch sein?“

„Naja, wenn zum Beispiel reihenweise Richter, Staatsanwälte und Professoren verhaftet werden, weil sie nicht seiner Meinung sind.“

„Die haben Terroristen unterstützt. Wenn Sie in Österreich Terroristen unterstützen, werden Sie auch eingesperrt.“

„Aber er verhaftet auch kritische Journalisten und sperrt ganze Redaktionen zu.“

„Das war höchstens bei zwei oder drei Zeitungen, die auch Terroristen unterstützt haben. Es gibt über 100 Zeitungen und volle Pressefreiheit in der Türkei.“

Die Luft im Taxi ist jetzt schon ziemlich dick und vertiefende Fragen nach Menschenrechten oder Unabhängigkeit der Justiz verdichten sie in ein aggressives Klima. In Erinnerung daran gerät auch das nunmehrige Wahlergebnis der in Österreich wahlberechtigten Türken mit 72 Prozent Zustimmung zu Erdogan kaum zur Überraschung. Dass es ein ausgedehntes Biotop geben muss, in dem unsere demokratischen Regeln und Anschauungen von Menschenrechten offenbar kaum implantiert sind, also ein ausgesprochenes gesellschaftliches Integrationsversagen unser aller vorliegt, wurde allerdings schon zum Finale der Taxifahrt klar: „Dass Erdogan auch mit der Einführung der Todesstrafe droht…“ „..ist richtig. Terroristen verdienen alle die Todesstrafe.“ „Fühlt man sich als Türke eigentlich sicher, bei so vielen Terroristen?“ „Wieso nicht sicher? Ich lebe schon seit 26 Jahren hier. Ich bin österreichischer Staatsbürger.“

Ambivalentes Verhältnis

Europas Verhältnis zu Recep Tayyip Erdogan ist ambivalent. Man lehnt sein autokratisches Regime ab, schickt ihm aber Milliarden Euro, damit er den Flüchtlingsstrom aus dem Orient abfängt. Ein Geschäftsmodell, das mit Auffangzentren für Flüchtlinge weiter ausgerollt werden soll. Der Plan, solche Zentren für abzuschiebende Asylwerber außerhalb der EU einzurichten, verstößt laut EU-Kommission gegen internationales Recht. An dieses halten sich allerdings auch die Schlepperbanden nicht, die Asylregeln umschiffen.

Einen schönen Mittwoch wünscht,

Adolf Winkler

