Schauplatz war ein Gourmettempel in einer Wiener Grünanlage. Der Küchenchef ist ein Genie, der sogar aus der Pelargonie, dem floralen Äquivalent des Gartenzwergs, kulinarischen Mehrwert zaubert.

Der Zauber beginnt schon davor, als ein freundlicher Mann einen über und über mit Brot bepackten Wagen an den Tisch heranschiebt und beginnt, die Backwaren zu erläutern. Zur Not auch mehrsprachig. Vom ägyptischen Kamutbrot über doppelt gebackene Sauerteige und Brot, in das Blunzen eingearbeitet wurde: Der Mann hat alles im Angebot. Bis zu 32 Sorten Brot schiebt er allabendlich an die Gästetische. Er ist „Brotsommelier“, obwohl die Bäckerinnung mit dieser Bezeichnung keine rechte Freude hat. Dekadent? Von wegen. Der Mann zieht mit dem Wägelchen den ewigen Nebendarsteller ins Rampenlicht und macht uns bewusst: Was gibt es schon Besseres als ein gutes Brot? Und das ausgerechnet im Gourmettempel.