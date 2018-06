Facebook

Wir leben im Zeitalter der Rankings. (Publikums-)Sport ist auch deshalb so beliebt, weil es klare Gewinner und Verlierer gibt: Die drei Besten stehen auf dem Stockerl, alle andern gehen leer aus. Anderswo braucht es mehr als eine Stoppuhr, um festzustellen, wem Gold gebührt. In Universitätsrankings werden meist Äpfel mit Birnen verglichen: teure Privatuniversitäten und hochselektive staatliche Eliteschmieden mit Universitäten, an die der Anspruch gestellt wird, große Teile jedes Jahrgangs akademisch zu bilden. Im deutschen Sprachraum galt traditionell die Doktrin „möglichst gute akademische Bildung für möglichst Viele“, während die angelsächsischen Systeme zur pyramidalen Zuspitzung neigen. Und seit „Exzellenz“ nicht mehr nur Botschafter- oder Bischofsanrede ist, sondern ein Substantiv für herausragende Qualität, interessiert (vermeintlich) nicht mehr Breite, sondern nur noch Spitze. Viele Universitäten – vor allem in den USA, UK und China – betreiben ungeniert Doping: Sie setzen unverhältnismäßig viele Mittel für unverhältnismäßig wenig Studierende ein. Sie spritzen die Forschungsanabolika intramuskulär, weil der üppigste Muskel gewinnt. Es hat daher keinen Sinn, auf Harvard, Stanford und das MIT zu schielen und sich sehnlich zu wünschen, Österreichs Unis könnten das auch.