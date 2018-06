Der türkische Präsident Recep Tayip Erdogan fuhr unter seinen Landsleuten, die in unserem Land leben, bessere Ergebnisse ein als daheim. Warum?

Türken in Österreich

Mehr als siebzig Prozent der in Österreich lebenden Türken, die überhaupt zur Wahl gingen, stimmten für Erdogan – weit mehr als in der Türkei, mehr noch als in Deutschland. Warum?

