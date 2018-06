Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das wird schon wieder

Schon lange her, dass ich in Äthiopien war, aber die unheimliche Schönheit des Landes ist mir noch gut im Gedächtnis, und auch die Herzlichkeit der Menschen. Die geht so weit, dass man von seinen äthiopischen Reisebekannten stundenlang besucht wird, wenn man sich nach einem Fischmittagessen mit Lebensmittelvergiftung fiebernd im Hotelbett wälzt.