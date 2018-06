Was sind Regeln wert, die (noch) zu keiner Sanktion führen?

Am 22. März 2018 war es, als Schwarz-Blau das totale Rauchverbot in der Gastronomie wieder gen Ascher kippte. Der große Wurf wurde erneut verweigert – man setze aber auf das „Berliner Modell“ (das sich bereits in Berlin nicht bewährte) und führe flankierende Maßnahmen zum Schutz junger Menschen ein, hieß es damals.

