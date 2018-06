Facebook

"Wieso verabsäumten Sie es in Ihrer Kolumne über die Mutterschaft der Nachhaltigkeitsministerin und ihre nur kurze Abwesenheit im Ministerium die Frage zu stellen, warum die Frauenministerin die Schwangerschaft nicht zum Anlass nimmt, eine garantierte Karenz-Auszeit auch für Ministerinnen zu fordern?"

Fragen von Leserinnen, die nicht verstehen, dass die Frauenministerin, die nun kurz die Agenden ihrer schwangeren Kollegin übernehmen wird, nichts über fehlende Karenzmöglichkeiten sagte, sondern nur meinte, Führungsfunktion und Muttersein müssten vereinbar sein. Was leichter fällt, wenn Baby und Partner in Wien und nicht in Tirol oder Kärnten leben. Wäre also eine Karenzregelung auch für Ministerinnen hoch an der Zeit? Hat das Baby einer Ministerin, fragt eine Leserin, nicht einmal die ersten sechs Monate das Recht auf seine Mutter? Andere fragen, ob Gleichberechtigung als Spitzenpolitikerin Verzicht auf die Mutterrolle bedeute und es nicht frauenverachtend sei, von einer Mutter zu erwarten, ihr Kind nicht einmal die ersten Monate stillen zu können. Die Väter sollten natürlich nicht aus der Pflicht genommen werden, aber das Stillen könnten sie kaum übernehmen.

Ja, da stellt sich die Gegenfrage, ob es nicht anmaßend ist, sich in absolut private Fragen wie Betreuung, stillen/nicht stillen einzumischen. Ob da wieder Frauen ihren eigenen Geschlechtsgenossinnen nicht das Recht zugestehen wollen, ihre Rolle als Mutter selbst zu bestimmen.

Aber darum geht es nicht. Es geht vielmehr um die frauenpolitische Grundsatzfrage, wie frei eine Entscheidung ist, wenn es unausgesprochen nur die Wahl zwischen schneller Rückkehr oder Rückzug aus dem Amt gibt.

Also Karenzmöglichkeit auch für Polit-Spitzenfunktionen? Ja, das wäre ein Signal - solange es nicht wieder zum Rabenmutter-Bumerang verkommt, wenn frau entscheidet, sie nicht zu nützen.

