Wer den Fleiß der Asiaten kennt, die bis zu 12 Stunden am Tag arbeiten, weiß, dass Europa bald im Abseits stehen wird“, hat ein Unternehmer düstere Wolken am Wirtschaftshimmel der EU gezeichnet. Der Durchschnittseuropäer würde, klagt er, schon am Anfang vor allem an seiner work-life-balance interessiert sein. Was für ihn die Erklärung für den Protest gegen den künftig erleichterten 12-Stunden-Tag ist. Eine Reform, die die Arbeiterkammer als „Attacke gegen Familien“ brandmarkt, während die Regierung betont, davon könne wegen Freiwilligkeit und Zeitausgleichs mit dann größeren Freizeiteinheiten keine Rede sein.

