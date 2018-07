Facebook

Zitronen, Äpfel, Karotten. Zurzeit wird alles in den 12-Stunden-Arbeitstag-Korb geworfen. Schaut Bäuerinnen an, die oft mehr als 12 Stunden arbeiten und kein Wort darüber verlieren, rufen Fans der geplanten Arbeitszeitnovelle, die weniger Hürden als bisher für den 12-Stunden-Tag bringen soll. Als ob sich der Arbeitstag einer Bäuerin, die am Hof arbeitet, den Stall macht, fünf Kinder und eine pflegebedürftige Oma hat und im Sommer Gäste bewirtet, vergleichen lässt mit dem Arbeitstag einer Fließbandarbeiterin. Zwölf Stunden am eigenen Hof zu arbeiten ist hart - und dennoch nicht vergleichbar mit zwölf Stunden in einer Fabrik.

