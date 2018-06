Facebook

Die Aquarius hatte Glück. Spanien hat der tagelangen Odyssee der 629 erschöpften Migranten an Bord des Schiffs ein Ende bereitet.

Für Europas Asylpolitik ist kein rettender Hafen in Sicht. Seit Jahren treibt sie ziellos durch eine immer aufgepeitschtere See. Jetzt drohen die Wogen das europäische Schiff gar zum Kentern zu bringen. Zwischen Paris und Rom tobt ein hässlicher Streit um die Bootsflüchtlinge. In Berlin könnte der Zwist mit der CSU um die Zurückweisung von Flüchtlingen zum Sturz der Kanzlerin führen. Und in Europa bastelt Kanzler Sebastian Kurz an einer „Koalition der Willigen“, die mit Härte die Migrationsströme stoppen wollen.

