Wochenlang hatte die Koalition mit der von der Wirtschaft geforderten Flexibilisierung der Arbeitszeit gehadert. Als im Zuge der Koalitionsverhandlungen durchsickerte, dass Türkis-Blau bis zu zwölf Stunden arbeiten lassen will, ernteten Strache und die FPÖ einen Shitstorm in den sozialen Medien.



In den letzten Wochen wurde viel Hirnschmalz investiert, wie man das unpopuläre Vorhaben der Basis verkaufen könne. Der Slogan ward gefunden: Türkis-Blau macht den Weg zur Vier-Tageswoche zum verlängerten Wochenende frei.



So sicher war man sich dann doch nicht, die Zweifel überwogen. Statt Kurz und Strache überließ man gestern den Klubobleuten den Vortritt. Pressekonferenz? Fehlanzeige. Noch dazu weilt Strache bei der Fußball-WM.



Wenn's heikel wird, setzt die Koalition auf Anti-Inszenierung – auf die Hoffnung, dass das Vorhaben jenseits der großen Öffentlichkeit das Parlaments passiert.

