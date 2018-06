Facebook

Was Gottes und was des Kaisers ist, darüber streiten Religionen seit je mit der staatlichen Macht. Es gab Päpste und Erzbischöfe, die weltliche Herrschaft im Hauptberuf ausübten, es gibt Mullahs, die das heute tun. Es gab Regime, die jede Form der Religion zu vernichten trachteten, von Josef Stalins Sowjetunion bis Enver Hoxhas Albanien. Dass die Religionsgemeinschaften in Österreich anerkannt und respektiert sind, in einem Staat, dessen Gesetzgebung sie nur noch durch harte politische Überzeugungsarbeit beeinflussen können, zählt zu den blutig erkämpften Vorzügen unseres Landes, unseres Kontinents.

