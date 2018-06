Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Überraschend oft und viel Einigkeit herrschte bei der Medienenquete im Wiener Museumsquartier, die die Öffentlichkeit via ORF III und ATV 2 verfolgen konnte. Fast flächendeckend wurden – auch im Rückenwind der Schweizer Befürwortung im März – die GIS-Gebühren als bestes Modell für einen unabhängigen Rundfunk mit öffentlich-rechtlicher Grundversorgung bejaht. Wobei es bei der Definition von Public Value durchaus unterschiedliche Auffassungen gab - Grundversorgung? Öffentlicher Mehrwert? Gesellschaftliche Leistung? Wäre ORF-General Alexander Wrabetz weniger Zauderer und Taktiker, sondern selbstbewusster Fernsehmacher in Erfüllung seines Auftrags, würde man auch hierzulande keine Absage bei einer Volksabstimmung fürchten müssen.

