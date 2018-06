Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kamera an, Video läuft! Längst gehört das Smartphone zwischen gespreizten Fingern zum Straßenbild, jede kleine (öffentliche) Aufregung wird als Bewegtbild festgehalten und in die sozialen Netzwerke gespült. Nein, nicht alle sind sie Sensationsgaffer. Die tägliche Flut an Videos bringt ab und zu auch Witziges und Erhellendes mit sich.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.