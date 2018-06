Frauenmehrheit Spaniens Frauenpolitik kann nicht über die Probleme im Land hinwegtäuschen.

Facebook

Spaniens Sozialistenchef Pedro Sánchez hat es stets verstanden, Freunde wie Gegner zu überraschen. Das gilt auch für seinen ersten Schritt als Regierungschef: Er präsentierte ein Kabinett, in dem deutlich mehr Frauen als Männer sitzen. Dies ist für das Land, in dem die Macho-Kultur immer noch oft das Leben prägt, eine Revolution. Auch für europäische Verhältnisse ist eine Regierung, in der zwei Drittel der Mitglieder weiblich sind, rekordverdächtig.

Mit seinem modernen Kabinett, dem elf Ministerinnen und sechs Minister angehören, setzt Sánchez ein wichtiges Zeichen Richtung Gleichstellung. Auf diesem Gebiet ist nicht nur in Spanien noch viel zu tun. Frauen leiden immer noch unter ungleichen Löhnen, schlechteren Karrierechancen, größeren familiären Lasten, sexuellen Übergriffen. Der Kampf gegen derartige Diskriminierungen und Attacken will Sánchez zur Priorität machen.