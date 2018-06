Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Man kann nicht sagen, dass es einem fad wird mit Sebastian Kurz. Leichtfüßig tänzelt der Kanzler von einem aufsehenerregenden Treffen zum nächsten und macht Europa zu seiner großen Bühne. Die Signale, die er dabei aussendet, sind mehrdeutig.



Auf den flotten Kasatschok mit Putin in Wien, der ihm in der EU prompt als Ausscheren aus der Sanktionsfront ausgelegt wurde, folgte tags darauf im großen europäischen Gestus die Tafelrunde mit der EU-Kommission in Brüssel. Und über diese wiederum legt sich nun bereits der Schatten eines geplanten Lunches mit Trumps neuem Statthalter in Berlin, der – kaum an der Spree gelandet – seine deutschen Gastgeber hat wissen lassen, für was für einen Haufen politischer Idioten er sie hält.



Die Irritation in Berlin ist gewaltig. Und natürlich ist das Treffen des Kanzlers mit seinem Fan, dem Twitter-Botschafter Grenell, eine Provokation. Aber das ist gegenüber seiner großen Widersacherin in der Flüchtlingsfrage, der Kanzlerin Merkel, ja wohl so beabsichtigt. Wie auch die Ambivalenz in europäischen Dingen politischem Kalkül entspringt. Kurz will sich in Europa alle Möglichkeiten offenhalten. Die Rolle, die ihm inmitten der aufreißenden Gräben zwischen Ost und West, Nord und Süd für Österreich offenbar ganz im Sinn des überall aufblühenden neuen Souveränismus vorschwebt, ist die eines freien Radikals, das sich selbstbewusst der dramatischen Lagerbildung in der EU entzieht.



Und so rollt der Kanzler dem Gottseibeiuns der EU, Viktor Orbán, ebenso unverdrossen in Wien den roten Teppich aus, wie er in Paris Präsident Emmanuel Macron für seinen europäischen Reformeifer preist.

Nur für welches Europa steht Kurz nun wirklich? Das bleibt wenige Tage vor Übernahme des EU-Ratsvorsitzes seltsam vage. Seine erbittertsten Gegner unterstellen dem Kanzler ja, er wolle Österreich aus seiner Westverankerung lösen und an die in immer autoritäreres Fahrwasser geratende Visegrád-Gruppe heranführen. Aber das ist Unfug. Als Nettozahler trennt Österreich von einem Land wie Ungarn mehr, als es verbindet.



Eher scheint es da schon, als ob der Kanzler Maß an den Briten nehmen wolle. Auch London war stets darauf bedacht, etwas apart von der EU zu sein. Mit offenen Grenzen hatte es nie etwas am Hut, weshalb es sich Schengen verweigerte. Und es forderte bereits ein schlankes Europa, da war Kurz noch gar nicht auf der Welt.



Die Briten werden Europa als Korrektiv abgehen. Springt Wien, so gut es kann, in die Bresche, wird das nicht von Schaden sein. Die Zukunft des Euro ist zu existenziell für Europa, um sie den Freunden der Transferunion in Paris und Rom zu überlassen. Ähnliches gilt für die Migrationspolitik.

Wo allerdings das große Ganze von den überall ins Kraut schießenden nationalistischen Kräften aggressiv infrage gestellt wird, ja wo das historische Einigungswerk rückabgewickelt werden soll, da ist für Mehrdeutigkeit kein Platz. Da muss der Kanzler Farbe bekennen. Ohne Wenn und Aber.