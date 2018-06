Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Mit dem am Dienstag vorgelegten Ergebnis der Untersuchungskommission dürfte sich die jüngste Aufregung um die Golan-Mission des Bundesheeres wohl bald gelegt haben. Keinem der Blauhelme sei für den Mord an syrischen Geheimpolizisten ein Vorwurf zu machen, alle hätten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten und des UN-Mandats bewegt, so die Conclusio. Kaum anzunehmen, dass es jetzt noch strafrechtliche Konsequenzen für die Soldaten setzen wird.

