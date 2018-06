Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Hurra, wir bekommen Besuch. Die Regierung ist in Vorfreude, die OMV feiert ihre Freundschaft mit dem russischen Gasmonopolisten Gazprom. Russland feiert auch – ist ja auch ein echter Jackpot, die zu erwartenden schönen Bilder vom Empfang in Wien. Nicht erst seit dem Giftanschlag auf britischem Boden, der Moskau angelastet wird, ist das Verhältnis zu Europa vergiftet. Vor wenigen Tagen dokumentierte eine internationale Kommission nach akribischen Ermittlungen, wie mit aus Russland in die Ost-Ukraine transportiertem Militärgerät eine Passagiermaschine mit fast 300 Zivilisten, großteils Bürgern Europas, abgeschossen wurde. Wohl irrtümlich; aber entschuldigen kann sich Putin nicht, weil er ja offiziell behauptet, dass Russland mit dem Krieg im Donbass nichts zu tun hat.

