Mit einem englischen Wortgestöber das auch digitale Eingeborene verdrießen könnte, ließen Verkehrsminister Norbert Hofer und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck die sogenannte Digitalisierungsagentur (Dia) vom Stapel. In der Sache aber kann so eine Koordinationsstelle schon segensreich sein. Gerade Kleinbetriebe, denen Fachwissen und Marktzugänge fehlen, können von so einer Agentur profitieren. Dass die Dia in den Forschungsförderungsfonds eingebettet werden wird, spart Geld und potenziert die mögliche Wirkung.

