Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) tritt in der Causa BVT die Flucht nach vorne an. Leidtragender ist das Ansehen Österreichs.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Just in jenem Festsaal, in dem Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vor zweieinhalb Monaten die Suspendierung von BVT-Chef Peter Gridling ausgesprochen hatte, verkündete man gestern – Schulter an Schulter – die Reform des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.