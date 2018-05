Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Erst in der Rückschau wird einem bewusst, wie radikal sich das Leben seit 1995 verändert hat. Das Internet steckte in den Kinderschuhen und die besten Computer aus dieser Zeit können heute nicht mit Billig-Smartphones mithalten. 1995 war das Jahr, in dem die EU erstmals das Thema persönliche Daten mit einer Richtlinie regulierte. Niemand ahnte zu dieser Zeit, dass Informationen über Musikgeschmack, Religion, sexuelle Ausrichtung oder politische Überzeugungen zum Gold des 21. Jahrhunderts werden würden.

