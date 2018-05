Facebook

Angst ist kein guter Ratgeber, auch nicht im Hinblick auf die neue italienische Regierung. Die Populisten sind nun auch in Italien an der Macht, das war schon nach dem Wahlergebnis vom 4. März absehbar. Jetzt haben sich die systemkritische Fünf-Sterne-Bewegung sowie die nationalistische Lega auf einen Koalitionsvertrag und einen Premier geeinigt. Der bislang unbekannte Jusprofessor Giuseppe Conte soll Ministerpräsident werden. Ob eine politisch so unerfahrene Persönlichkeit die unterschiedlich schlagenden Herzen der Koalition vertreten und die Zügel eines finanzpolitischen Wackelkandidaten wie Italien fest in der Hand halten kann, muss sich zeigen. Jedenfalls wirkt die Populisten-Regierung mit einem eher trocken daherkommenden Professor auf den ersten Blick schon etwas weniger unheimlich. Doch nicht auf Gesichter kommt es an, sondern auf die Substanz.