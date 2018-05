Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Von einer Invasion der Barbaren haben die italienischen Medien in den vergangenen Tagen berichtet. In Scharen sind sie eingefallen und haben Lignano erobert. Tagsüber haben sie die Strände besetzt, nachts sind sie zu tausenden die Via Centrale entlanggeströmt. Vier Tage lang haben sie Lignano regiert. Gestern gaben die Fremden auf. Müde von den Strapazen der vergangenen Tage zogen sie von dannen.

