Der Erregungspegel steigt an, und natürlich geht es um die Zentralmatura. Im vorigen Jahr in ruhigere Fahrwasser gelangt, sei sie heuer in Mathematik

schwieriger ausgefallen, vor allem an den Berufsbildenden Höheren Schulen, sagt der Bundesschulsprecher.

Die Aufgaben seien so trickreich formuliert gewesen, dass es oft am Lesen und nicht am Rechnen gescheitert sei, kritisieren Lehrergewerkschafter. Auch ein veränderter Notenschlüssel führe zu schlechteren Noten, wird kritisiert. Manche Medien beschwören bereits mit drastischen Worten ein Fünfer-Desaster herauf. Hier sei angemerkt, dass viele Arbeiten noch gar nicht korrigiert sind.

