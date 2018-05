Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Aufsichtsrat am Infineon-Campeon in München-Neubiberg stand es am Mittwoch Spitz auf Knopf: Malaysia, Deutschland oder Villach. Das Gremium, unter anderem mit VW-Vorstand Herbert Diess, Voestalpine-Chef Wolfgang Eder und dem Ex-Infineon-Vorstandschef Peter Bauer in den Reihen, machte sich die Sache nicht leicht. Dass die Entscheidung auf die Draustadt fiel, ist eine Anerkennung und ein Vertrauensvorschuss für den Standort Österreich, ein Himmelssegen für Kärnten und eine begründete Zuversicht in die Kompetenz und Leistungsstärke von 3000 Fachleuten, Forscherinnen und Forschern am Standort Villach. Infineon Technologies Austria, Entwicklungsgroßmacht auch in Graz und Linz, landet unter Sabine Herlitschka den Investitions-Coup des Jahrzehnts. Nach dem modernsten Edelstahlwerk der Welt von Voest in Kapfenberg für 350 Millionen Euro nun also bald auch Spatenstich für ein noch mehrfach teureres Chip-Werk abermals in Südösterreich.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.