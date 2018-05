Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In der Sozialpartnerschaft läuft der Generationenwechsel auf Hochtouren. Damit muss auch eine inhaltliche Öffnung einhergehen. Mahrer wird eine Schlüsselrolle zukommen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wir sind so langsam“ – es war ein Appell, der trotz seiner Kürze die gesamte emotionale Bandbreite des Reformstillstands in Österreich in sich barg. Ein bisserl flehend, ein bisserl leidend, ein bisserl verzagt, ein bisserl warnend und mahnend. Die Zeit: Oktober 2015. Der Ort: Bad Ischl. Der Anlass: Sozialpartnertreffen. Der Absender: Harald Mahrer, damals noch Staatssekretär. Der Adressat: Österreichs Politik im Allgemeinen und die Sozialpartner im Speziellen.